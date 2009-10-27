КрАСЗ начнет сборку кузовов SsangYong

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в группу компаний "АИС", в декабре начнет сборку кузовов автомобилей SsangYong.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор КрАСЗ Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, ранее завод производил только крупноузловую сборку машин из машинокомплектов.

«С декабря мы будем все собирать сами: и окна вставлять, и собирать, и клеить, и потом собирать саму машину», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

По его словам, первая партия комплектов автомобилей поступит в начале декабря.

«Сейчас мы только везем эти комплекты», - сказал директор предприятия.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ) был основан в 1995 г.

Продукция «КрАСЗа» сертифицирована в системе УкрСепро.

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. «АИС» предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.