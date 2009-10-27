СК «Наста» подписала договор с «ИЛТА Лизинг»

Страховая компания «Наста» подписала договор сотрудничества с «ИЛТА Лизинг». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что согласно договору, СК «НАСТА» предоставит «ИЛТА Лизинг» услуги по страхованию КАСКО, ОСАГО, добровольному страхованию автогражданской ответственности и страхованию от несчастных случаев на транспорте.

Также сообщается, что уже до конца текущего года стоимость принадлежащих «ИЛТА Лизинг» транспортных средств, застрахованных в СК «НАСТА», должна превысить 50 млн. грн.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года. Пять региональных дирекций и сеть представительств СК «Наста» покрывают всю территорию Украины.

По итогам первого полугодия 2009 года объем поступлений компании составил 29,84 млн. грн.

«ИЛТА Лизинг» — подразделение автомобильной группы „ИЛТА“, автомобильная лизинговая компания, предоставляющая полный спектр лизинговых и сопутствующих услуг для всех марок автомобилей с 2001 года. Специализацией „ИЛТА Лизинг“ является комплексное обслуживание корпоративных автопарков крупнейших украинских предприятий и дочерних структур международных компаний.