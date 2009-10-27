Долги угольщиков перед железными дорогами составляют 430 млн. грн.

На сегодня сумма дебиторской задолженности угледобывающих предприятий перед железнодорожниками превышает 430 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

При этом железнодорожники продолжают перевозить угольную продукцию в соответствии с предыдущими договоренностями.

Как отмечается в сообщении, перед Донецкой железной дорогой поставлено важное задание - обеспечить необходимым количеством угля все железные дороги Украины. Для потребностей шести железных дорог на отопительный сезон 2009/2010 гг. необходимо 162 тыс. тонн угля. «В настоящее время наихудшая ситуация по обеспечению углем на Одесской и Юго-западной железных дорогах (19 и 21% соответственно), что не может не волновать в начале отопительного сезона», - отмечают в ведомстве.

По данным "Укрзализныци", в соответствии с заключенным договором №27-09/КПП от 21 сентября т.г. ГП «Уголь Украины» взяло на себя обязательство поставить Донецкой железной дороге угольную продукцию в размере 59 тыс. тонн энергетического и сортового угля для погашения задолженности. Соответственно, был разработан и согласован подекадный график поставок угля. Однако вместо 27 тыс. тонн за месяц получено около 3 тыс. тонн угля. «С такими темпами поставки железные дороги Украины получат необходимое его количество только в марте 2011 года», - говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что уголь, который предлагает ГП «Уголь Украины», по техническим причинам не может быть применен котельными хозяйствами железных дорог и использоваться для отопления помещений, ведь этот тип топлива применяется как пылевидное сжигание топлива на ТЕС, ТЭЦ и др.