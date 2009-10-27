Укрзализныця будет руководить тарифной политикой СНГ

«Укрзализныця» выбрана руководящей делами тарифной политики железных дорог государств-участниц СНГ на 2010 фрахтовый год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, решение принято на XVIII Тарифной конференции железнодорожных администраций-участниц Тарифного соглашения (состоялась 20-23 октября 2009 года в г. Алматы), в котором приняли участие все железнодорожные администрации государств-участниц СНГ, а также Латвийской и Эстонской Республик.

На конференции была согласована тарифная политика железных дорог государств-участниц СНГ относительно международных перевозок грузов на 2010 фрахтовый год. Кроме того, на конференции был рассмотрен ряд предложений железнодорожных администраций по изменению Тарифного соглашения и свыше 70 предложений относительно редакционных изменений и дополнений к тарифной политике.

Также во время конференции состоялись переговоры между представителями «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги» относительно согласования сквозных тарифов на перевозку транзитных грузов территориями Украины и Российской Федерации. С целью сохранения сформированных, а также для привлечения дополнительных объемов транзитных грузов к перевозкам стороны решили продлить в 2010 фрахтовом году практику взаимного согласования сквозных тарифных ставок и договорились об установлении сквозных тарифов для отдельных видов грузов. В частности, к этим грузам принадлежат грузы в собственных многотоннажных контейнерах из Китая в Западную Европе через пограничные переходы Достык, Забайкальск, Науки, Гродеково.

Кроме того, были согласованы понижающие коэффициенты к ставкам на сырую нефть с Казахстана из станций Кульсари и Махамбет через порты Украины; утиль черных металлов из Казахстана в Молдову; сжиженные газы в собственных цистернах из Казахстана из станции Кульсары; глинозем из портов Украины в Таджикистан; хлопок; минеральные удобрения, текстильные материалы и изделия из Узбекистана.

Сообщается также, что «Укрзализныця» обратилась к ОАО «РЖД» с просьбой рассмотреть возможность установления единого понижающего коэффициента к ставкам тарифной политики СНГ на 2010 фрахтовый год в размере 0,60 на перевозку сырой нефти из Казахстана независимо от маршрута перевозки.