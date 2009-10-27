Предприятия почты и связи Кировоградщины сократили доходы

В январе-сентябре 2009 года предприятиями почты и связи Кировоградской области получили 295,5 млн. грн. доходов, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Отмечается, что наибольшая прибыль получена от реализации услуг мобильной связи – 145,5 млн. грн., почтовой – 37,7 млн. грн., телефонной городской – 36,4 млн. грн. и телефонной междугородней– 29 млн. грн.

Объем доходов от услуг почты и связи, полученный от населения, составил 107,7 млн. грн., что на 18,8% меньше, чем в январе-сентябре 2008 года, от предприятий – 187,8 млн. грн. (на 2,5% меньше).