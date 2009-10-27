В Донецкой обл. возбуждено более 150 дел по кражам кабельных сетей

В Донецкой области с начала текущего года возбуждено 153 уголовных дела по фактам краж кабельно-проводниковых сетей ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщил замначальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Валентин ПАРСЕНЮК на совместном совещании c руководством Донецкого филиала ОАО «Укртелеком» по предупреждению краж и повреждений кабельных линий и оборудования объектов связи.

В частности, он рассказал, что на днях в Донецке был задержан 20-летний парень, который вырезал целый километр телефонного кабеля.

Тем не менее, В.ПАРСЕНЮК констатировал, что из 153 возбужденных дел на сегодня раскрыты лишь 22%.

В свою очередь директор Донецкого филиала ОАО «Укртелеком» Владимир ПИТЕЛЬ подчеркнул, что предприятие ежегодно несет миллионные убытки от преступных посягательств на объекты связи. Он считает, что есть необходимость установления средств сигнализации на объекты связи, которые должны предупреждать о проникновении на объект. По мнению В.ПИТЕЛЯ, «это поможет милиции реагировать еще до совершения преступления и предупреждать повреждения стратегически важных линий связи». Он подтвердил, что сотрудничество с правоохранителями в этом направлении будет укрепляться.