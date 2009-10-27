Работники Луцкого электротранспорта не вышли на работу

Несмотря на решение стачкома Луцкого предприятия электротранспорта (ЛПЭ) прекратить бессрочную забастовку, работники этого предприятия сегодня не вышли на работу.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции городской голова Луцка Богдан ШИБА сообщил, что стачком и профком ЛПЭ приняли решения о возобновлении работы - это вопрос «нескольких дней и часов».

Он отметил, что „городской бюджет отдал все средства, предусмотренные на возмещение льготных перевозок учащихся и студентов, а также выделил дополнительные средства на погашение задолженности по заработной плате. Однако проблема льготных перевозок остается до сих пор открытой”.

„Предприятие, какое должно было бы работать, в первую очередь, в расчете на платные перевозки и зарабатывать средства, теперь посажено на „иглу” зависимости от средств, которые поступят из госбюджета, на компенсацию за льготные перевозки”, - считает Б.ШИБА. «Это предприятие, а не бюджетное учреждение, и главным источником доходов должна быть выручка», – отметил мэр.

Директор предприятия Константин ПАТРАКЕЕВ сообщил, что работники должны были выйти сегодня на работу. Такое решение было принято вчера во время встречи руководства предприятия со стачкомом и профкомом. Среди условий, благодаря которым было принято такое решение, – частичная, но ежедневная выплата задолженности по заработной плате работникам из средств, которые будут поступать от выручки, а также за счет увеличения стоимости тарифов и оптимизации маршрутов. Ежедневно на эти выплаты должно направляться 15 тыс. грн. Однако сегодня утром работники не приступили к работе, требуя выплаты до конца октября зарплаты хотя бы за два месяца, отметил он.

Как добавил К.ПАТРАКЕЕВ, 23 октября облсовет принял решение о выделении 442 тыс. грн. при распределении субвенций на погашение задолженности, однако эти деньги пока не поступили на счет предприятия. „Понятно, что эти средства – это капля в море, - отметил он, - поскольку общая сумма долга за июль-сентябрь перед работниками ЛПЭ составляет около 6 млн. грн.”.

Директор предприятия также сообщил, что сегодня на предприятии побывала депутатская комиссия. Следовательно, на завтрашней сессии городского совета Луцка депутаты будут инициировать рассмотрение вопроса о поиске резервных средств на погашение задолженности работникам ЛПЭ.

Как рассказали корреспонденту УНИАН перевозчики, которые работают сами на себя на собственных машинах, их коллеги, имеющие по несколько машин и обслуживающие по несколько маршрутов, финансово поддерживают роботу стачкома ЛПЭ.

По их мнению, это происходит по двум причинам: во-первых, на протяжении последних двух недель частные перевозчики обслуживали маршруты, которые принадлежат бастующим ЛПЭ. Поскольку эти маршруты являются самыми прибыльными в городе, такая деятельность приносит им ежедневно около 50 тыс. грн. выручки. Во-вторых, частные перевозчики хотят заставить коммунальное предприятие отдать им в аренду четыре маршрута - №15, 15А и №9,9А.

Как сообщал УНИАН, 13 октября работники Луцкого предприятия электротранспорта начали бессрочную забастовку с требованием погасить задолженность по выплате зарплаты. С того времени в Луцке не курсирует ни один троллейбус и не выходят коммунальные маршрутки на маршруты №15, 15А и №9, 9А.

Городская власть считает, что причиной такой ситуации является неправильное распределение государственных субвенций облсоветом. 14 октября депутаты горсовета Луцка выделили ЛПЭ 480 тыс. грн. на погашение задолженности по выплате зарплаты.

23 октября облсовет принял решение о выделении 442 тыс. грн. при распределении субвенций на погашение задолженности.