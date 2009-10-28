Мэрия монополизирует автостояночный бизнес

Столичная администрация решила получить контроль над круглосуточными охраняемыми автостоянками: на баланс КП "Киевтранспарксервис" переводятся площадки как частных предпринимателей, так и районных коммунальных предприятий, сообщает Дело.

Пристальный интерес городских чиновников к этому бизнесу связывают с ростом спроса на данные услуги и финансовым кризисом, который не позволяет распродать участки под стоянками застройщикам.

Спрос растет

На протяжении последних лет спрос на услуги ночных охраняемых автостоянок Киева увеличивался примерно на 10-15% в год. Однако раньше, по словам председателя кооператива "Деснянский автомобилист" (17 парковок вдоль ветки скоростного трамвая на Троещине) Светланы Черняк, свободные места на многих стоянках все равно были, поскольку запускались новые площадки. В этом же году представители кооперативов прогнозировали сокращение числа новых клиентов, связывая это с резким падением объемов продаж машин.

Как показало время, прогнозы кооперативов не оправдались: спрос на их услуги вырос на 30%. Как рассказал директор объединенного кооператива по строительству и эксплуатации коллективных автостоянок "Днепровский" (восемь объектов) Николай Крамар, если в прошлом году на каждой из эксплуатируемых кооперативом площадок на ночь парковалось 60-70 авто, то сейчас — более 100. "Поток клиентов увеличился настолько, что некоторым из них мы вынуждены отказывать", — сетует он, добавляя, что данная тенденция характерна для всего Киева. О схожей ситуации говорит и директор кооператива "Вербный" Владимир Кутузов. По его словам, их автостоянка (ул. Богатырская) на 660 паркомест уже заполнена под завязку, но количество желающих воспользоваться ее услугами продолжает расти. "Автолюбителей не смущает даже подорожание услуг, стоимость которых поднялась за последнее время с 5-7 до 10 гривен в сутки, либо с 200-250 до 250-300 гривен в месяц", — отмечает он, пишет Деловая Столица.

По мнению представителей правоохранительных органов, одной из причин небывалого бума является ухудшение криминогенной ситуации в столице (увеличилось количество угонов, а также случаев воровства автомагнитол, дворников, колес и пр.), вследствие чего все больше автолюбителей опасаются оставлять на ночь своих железных коней без охраны. Как сообщил начальник Центра общественных связей Главного управления МВД в Киеве Владимир Полищук, если за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 414 угонов машин, то за аналогичный период нынешнего — 462, а число возбужденных уголовных дел по факту воровства из авто выросло за тот же период вдвое — с 1,255 до 2,425 тыс. В страховых компаниях добавляют, что свою роль в этом сыграло падение реальных доходов граждан, из-за чего часть автолюбителей отказались от приобретения полисов каско. По информации президента Лиги страховых организаций Украины Натальи Гудымы, с января по сентябрь 2009 года объем продаж страховок в столице упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%. "Киевляне начали экономить и приобретают лишь обязательные полисы "автогражданки", — утверждает она.

Сами представители кооперативов главной причиной ажиотажа считают сокращение числа автостоянок в столице. К примеру, Владимир Кутузов подчеркивает, что интерес к их объекту резко вырос после того, как закрылись три подобные площадки (на ул. Лайоша Гавро, Малиновского и просп. Героев Сталинграда). Косвенно эту причину подтверждает и заместитель главы Голосеевского райсовета Николай Даневич, по словам которого только за последний год в их районе были закрыты объекты на проспекте Глушкова, улице Ямской и на Теремках-2. А Николай Крамар пожаловался, что в прошлом году земельный участок под их парковкой, расположенный на пересечении проспектов Освободителей и Броварского, чиновники отдали стройкомпании "Метрополис", которая намерена возвести там торгово-офисный центр.

Точных данных по числу столичных охраняемых стоянок узнать не удалось. В кооперативах утверждают, что за год в городе была ликвидирована каждая десятая парковка. При этом они добавляют, что количество закрытых объектов могло быть значительно больше, если бы не финансовый кризис. Ведь на многих участках, на которых размещены ныне стоянки, генпланом развития Киева предусмотрено строительство жилых домов или объектов коммерческой недвижимости. Однако пока у девелоперов нет средств для реализации данных проектов. "В лучшем случае застройщики стараются завершить уже начатое строительство, а о новых объектах практически никто не помышляет", — говорит исполнительный директор девелоперской фирмы Steltex Investments Максим Науменко. Это подтверждает и Николай Крамар, по наблюдениям которого если в докризисные времена представители стройкомпаний практически ежедневно интересовались их наделами, то на сегодняшний день оставили их в покое. Директор автостояночного кооператива "Славутич" Николай Круч добавляет, что на месте их стоянки (ул. Волкова) запланировано возведение многоэтажного дома с подземным паркингом. "У застройщика сейчас нет денег для реализации этого проекта, поэтому мы продолжаем работать", — говорит он. А в Голосеевском районном совете добавляют, что некоторые строительные компании, которым уже выделены наделы под недвижимость, сами открыли на них охраняемые парковки, чтобы компенсировать затраты на аренду земли.

У кооперативов забирают участки

Хотя кризис спас большинство стоянок от ликвидации или перенес дату их застройки, во многих кооперативах опасаются потерять контроль над этим бизнесом. Дело в том, что до 2000 года договоры на право аренды наделов под парковки предприниматели заключали с районными властями и на неопределенный срок. Но в начале нынешнего тысячелетия право заключения этих договоров было передано Киевраде, а городские депутаты попросту игнорируют их заявки, в результате чего большая часть объектов сейчас работает на птичьих правах. Николай Крамар утверждает, что необходимые документы для оформления договора аренды на все восемь стоянок "Днепровского" поданы на рассмотрение горсовета несколько лет назад, но решения до сих пор нет. Об аналогичной ситуации говорит и Николай Круч, по словам которого в Киевраде уже три года лежат документы для оформления договора аренды их участка.

Тем временем интерес к этому бизнесу начали проявлять структуры, близкие к городским чиновникам. Как рассказала Светлана Черняк, договор аренды на их земельные участки истек в прошлом году, после чего компании предложили заключить двухлетний контракт с КП "Киевтранспарксервис". Однако в сентябре коммунальное предприятие в одностороннем порядке разорвало договор с кооперативом и передало наделы в аренду фирме "Секьюрити-форвард", которую, по слухам, связывают с заместителем главы КГГА Владимиром Головачом и депутатом горсовета от блока Леонида Черновецкого Вячеславом Супруненко (зять Леонида Михайловича). "Пока мы оспариваем действия "Киевтранспарксервиса" в столичном Хозяйственном суде, неизвестные лица предпринимают попытки силового захвата стоянок", — заявила г-жа Черняк.

О подобных случаях информирует и Николай Даневич, по словам которого в Голосеевском районе "Киевтранспарксервис" уже забрал у бизнесменов несколько стоянок. А Николай Круч добавляет, что в прошлом году их земельный участок (ул. Киото) был передан в аренду компании "Жексан", которая сдает ее кооперативу в субаренду. "Перед выделением надела сторонней структуре Киеврада должна была получить наше письменное согласие, однако его так никто и не спросил", — подчеркнул он.

Впрочем, от устроенного столичной властью беспредела страдают не только предприниматели, но и районные коммунальные предприятия. К примеру, начальник юридического отдела КП "Днепропарксервис" Максим Ткачик утверждает, что "Киевтранспарксервис" незаконно передал часть парковок в их районе фирме "Днепровский автотранспортник", которая в свою очередь намерена сдавать их в аренду частным предпринимателям. "Сейчас мы пытаемся оспорить это решение в суде. Ведь, помимо нарушения законодательства, "Киевтранспарксервис" платит в районный бюджет", — резюмировал он.