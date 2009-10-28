Сообщения о новых сокращениях на АвтоВАЗе не верны

Появившиеся в прессе сообщения о новом масштабном сокращении на "АвтоВАЗе" не отражают действительности, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь премьера РФ Дмитрий Песков.

В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего эту тему, сообщили, что речь идет о перепрофилировании этих рабочих мест.

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники в аппарате правительства и министерствах сообщила, что на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, в котором приняли участие сотрудники Минздравсоцразвития и Минфина, чиновники якобы согласились с необходимостью снижения численности сотрудников предприятия более чем на 20 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в декабре "АвтоВАЗ" сократит около 5 тысяч сотрудников.

"Сообщения ряда СМИ (о новых сокращениях) не соответствуют действительности, там пропущены важные нюансы", - сказал Песков.

"Рабочая группа правительства РФ близка к завершению работы над конкретным планом действий. Правительство знает, что делать. 20 тысяч человек сокращаться не будут. Речь идет о перепрофилировании этих рабочих мест, то есть каждый служащий компании или работник конвейера получит право выбора трудоустройства на других участках как на самом "АвтоВАЗе", так и в Тольятти", - заявили в свою очередь в секретариате Шувалова.

Там заверили, что "работники пенсионного и предпенсионного возраста будут иметь возможность даже при выходе на пенсию заключить срочные контракты и продолжить трудовую деятельность на предприятии".

В секретариате подтвердили, что тема социальной поддержки "АвтоВАЗа" обсуждалась накануне на совещании у Шувалова, в частности, на встрече "детально прорабатывались конкретные предложения и меры по обеспечению занятости работников предприятия".

"По сути, мы ведем разговор о беспрецедентных мерах по спасению крупного градообразующего предприятия, о его модернизации и превращении в рентабельную компанию при обязательном условии минимизации социальных последствий. Не секрет, что нынешнее положение "АвтоВАЗа", с точки зрения экономики, требует существенного сокращения персонала. Однако, в соответствии с основными приоритетами правительства, социальные ориентиры остаются константой в работе с ОАО "АвтоВАЗ", - заявили в секретариате, подчеркнув, что "информация, опубликованная в ряде СМИ, о том, что на ОАО "АвтоВАЗ" согласовано увольнение 20 тысяч человек, не соответствует действительности".

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей находится сейчас в тяжелом положении. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие этого года "АвтоВАЗ" сократил продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта на 44% - до 179,9 тысячи машин. Чистый убыток компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 14,2 миллиарда рублей против чистой прибыли в 1,49 миллиарда рублей в первом полугодии 2008 года. Выручка компании снизилась более чем в два раза.

Президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров в сентябре подписал приказ о сокращении на предприятии 5 тысяч сотрудников, увольнение которых начнется с 14 декабря. Далее пресс-служба завода распространила информацию о дальнейших планах предприятия о сокращении не более 27,6 тысячи работников, в результате целевая численность сотрудников предприятия должна составлять около 75 тысяч человек. Однако после этой публикации представители правительства РФ опровергли данные о сокращении на "АвтоВАЗе".

Посетивший Тольятти 8 октября Шувалов заявил, что правительство РФ следит за ситуацией с увольнением сотрудников "АвтоВАЗа". Он назвал "враньем" огромные цифры по ожидаемым сокращениям. Никаких "таких увольнений и сокращений" не планируется, заверил первый вице-премьер.