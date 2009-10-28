Кабмин выделил Харьковской области еще 38 млн. грн.
На компенсацию перевозок льготников
Кабинет Министров Украины увеличил Харьковской области субвенцию на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан на 38,3 млн. грн.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
По словам заместителя председателя ОГА Владимира БАБАЕВА, в результате неоднократных обращений облгосадминистрации к Министерству финансов и Кабинету министров правительство распорядилось увеличить Харьковской области сумму субвенций на 38,3 млн. грн.
Как сказал В.БАБАЕВ, получение данных средств даст возможность обеспечить бесперебойную работу предприятий в осенне-зимний период. Однако, акцентировал он, упомянутые средства будут проведены по системе клиринговых расчетов и в соответствии с действующим законодательством не могут быть использованы для выплаты заработной платы перевозчикам.
В.БАБАЕВ сообщил, что 26 млн. грн. будут перечислены Южной железной дороге, 9 млн. грн. – ГП «Харьковский метрополитен» и свыше 3 млн. грн. – харьковскому КП «Горэлектротранспорт».
По словам В.БАБАЕВА, причиной напряженной ситуации на транспорте общего пользования является то, что объемы перевозок льготников значительно превышают объем субвенции из государственного бюджета на их компенсацию.