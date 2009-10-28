«Укрзализныця» рассчитывает привлечь 7 млрд. грн. кредитов

«Укрзализныця» рассчитывает в следующем году привлечь кредитов в размере около 7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, в этом году ведомству удалось привлечь только 1 млрд. грн., тогда как рассчитывали на 4 млрд. грн.

М.КОСТЮК также сообщил, что общий кредитный портфель ведомства составляет 8 млрд. грн., при этом в текущем году «Укрзализныця» заплатит 3,5 млрд. грн. по кредитным обязательствам, приблизительно столько же ведомство заплатит в следующем году.