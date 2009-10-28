УМС: инвестиции в отрасль связи продолжат снижение

Объемы инвестирования в отрасль телекоммуникаций в текущем году продолжат снижение.

Такие оценки рынка содержатся в аналитическом материале оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина), переданном агентству УНИАН.

Согласно данным компании, рекордные инвестиции – более 12,5 млрд. грн. – были привлечены в отрасль в 2007 году, преимущественно благодаря бурному развитию мобильной связи (в 2006 г. проникновение мобильной связи превысило 100% и сегодня составляет 120%).

В 2008 году объём капитальных инвестиций в отрасль связи составил около 11 млрд. грн., что на 13% меньше показателя 2007 года. Снижение объёмов инвестирования в компании УМС объясняют уменьшением объёмов капитальных инвестиций операторов мобильной связи, основные из которых в начале 2008 г. фактически завершили строительство сети GSM в Украине.

«Исходя из этого, в 2009 г. прогнозируется уменьшение объёмов инвестирования по сравнению с 2008 г.», - говорится в сообщении. Среди причин снижения показателя компания УМС также выделяет последствия экономического кризиса и задержку внедрения технологии мобильной связи третьего поколения 3G.

Прогнозируется, что совокупный доход операторов от услуг беспроводного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) с 2009 по 2012 гг. увеличится в 8,7 раз, - с 419 млн. грн. до 3646 млн. грн.

При этом, по оценке УМС, основная часть инвестиций в сектор связи – почти 83% - приходится на частный сектор. Общая их сумма составила в 2008 г. более 9 млрд. грн. В частном секторе самый крупный объём инвестиций в этом году осуществила компания МТС - 3,56 млрд. грн., Киевстар - 2,35 млрд. грн., Билайн – 0,68 млрд. грн., другие операторы – 2,47 млрд. грн.

На долю государственных предприятий приходится 17% общего объёма инвестиций (1,87 млрд. грн.), 16,4% из которых инвестируются в “Укртелеком”. Около 85% инвестиций осуществляются компаниями за счёт собственных средств, 3,6% составляют средства иностранных инвесторов, 11,7% - банковские кредиты.

Что касается доходов отрасли связи, то по данным УМС, в 2008 г. сфера телекоммуникаций продемонстрировала темпы роста 15%, При этом объём доходов телекоминдустрии составил 46 млрд. грн. В 1 полугодии 2009 г. наблюдалось замедление темпов роста доходов. Так, за 6 месяцев текущего года доходы увеличились только на 1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - до 22 млрд. грн. (по данным Госкостата Украины – падение на 2,7% - УНИАН).