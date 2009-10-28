УМС: доходы от беспроводного Интернет вырастут в 9 раз

Совокупный доход операторов от услуг беспроводного широкополосного доступа (ШПД) в Интернет с 2009 по 2012 год увеличится в 8,7 раза – с 419 млн. грн. до 3,646 млрд. грн.

Такие оценки рынка ШПД содержатся в аналитическом материале оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ «МТС Украина»), переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время рынок беспроводной передачи данных является одним из самых динамично развивающихся как Украине, так и в мире. Так, по прогнозу аналитической компании OVUM, в 2009 году общее количество пользователей беспроводного мобильного ШПД вырастет более чем 11 раз по сравнению с 2008 годом – с 181 млн. до 2 млрд. абонентов. Доходы же за этот период увеличатся в 5,5 раза – с 25 до 137 млрд. долл.

В УМС считают, что услуги беспроводного ШПД выступают основным драйвером роста доходов от мобильного Интернета в Украине. Несмотря на экономический спад и достижение зрелости отраслью, потенциал роста доходов от предоставления данных услуг остается значительным благодаря пока еще низкому проникновению услуги.

Сегодня, по данным УМС, беспроводный Интернет в Украине предоставляется на основе технологий GPRS/EDGE, CDMA, Wi-Fi, UMTS, WiMAX.

В компании также отмечают, что УМС первой среди мобильных операторов Украины запустила сервис беспроводного доступа Wi-Fi. Услуга доступна всем абонентам «МТС-Украина» в зоне покрытия 53 точек доступа в 12 самых крупных городах Украины. Услуга предоставляется на базе Wi-Fi сети партнера – компании I.T.N.T.; МТС-Украина владеет Wi-Fi лицензией и планирует строительство собственной Wi-Fi сети.

В то же время пока в Украине не развита технология UMTS. В большинстве стран Европы операторы запустили сети WCDMA несколько лет назад и продолжают их модернизацию на основе более скоростных технологий HSPA и HSPA+ (технология беспроводной широкополосной радиосвязи, использующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к мобильным сетям WCDMA/UMTS). Отсутствие возможности предоставлять услуги на базе UMTS в Украине обусловлено сложностью очистки, конверсии частот, а также задержкой в выдаче лицензий 3G, что ведет к недополучению доходов государством и сдерживает дальнейшее развитие сектора мобильной связи в Украине.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская мобильная связь» («МТС-Украина») охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородной связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,86 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

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