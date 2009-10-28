«Укрзализныця» рассчитывает на прибыль
17:35, 28 октября 2009Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» рассчитывает завершить 2009 год с небольшой прибылью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.
«Надеемся завершить год без убытков – на уровне прибыльности 2008 года», – сказал он.
Напомним, «Укрзализныця» рассчитывает на рентабельность по итогам текущего года на уровне 0,64%.
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