«Укрзализныця» рассчитывает привлечь инвесторов

«Укрзализныця» в 2010 году рассчитывает привлечь инвесторов для модернизации 100 локомотивов и 100 дизель-поездов.

Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы изучили опыт модернизации тяги в наших странах-соседях, и для себя сделали вывод, что надо тотально перейти на модернизацию тяги. И уже в финплане 2010 г. мы выставляем как отдельный проект модернизацию 100 единиц тяги (локомотивы – УНИАН) через проведение конкурса или тендера на лучшую технологию. Во-первых, это должна быть технология, во-вторых, – кредитный портфель», - отметил он.

По его словам, вторым проектом является модернизация дизель-поездов для пригородного движения. «Несмотря на осуществленные профилактические ремонты они (дизель-поезда – УНИАН) остаются с силовыми установками времен 52-го года. Поэтому решение следующее: используя существующий подвижной состав через модернизацию, замену силовых установок, замену систем управления, сформировали таким образом проект на 100 дизель-поездов, под которые будем привлекать инвестиционный ресурс для модернизации путем установки дизельных двигателей нового типа», - сказал он.

Третьим проектом, по его словам, является закупка пассажирского подвижного состава. В данном проекте будут рассматриваться предложения ведущих производителей, которые предложат современный подвижной состав. «К примеру, наши электровозостроительные заводы создают сегодня машину, которая уже морально устаревшая. Но железная дорога не может быть заложником этой политики производителя… Поддержка производителя, который не использует инновационные технологии – это себе вредить. Поэтому мы провели серьезный разговор с нашими производителями на предмет того, что будем сотрудничать с ними, чтобы они предлагали подвижной состав на уровне хотя бы наших соседей европейских стран. Кроме того, ведем переговоры с производителями, которые предлагают подвижной состав средней стоимости и среднего класса комфорта», - сказал он. По словам М.КОСТЮКА, кроме корейской «Хюндай», проявляющей интерес к данному проекту в пакете с финансовым блоком, также свой интерес показывают чешская Skoda, французький Alstom. “Но условие одно: что это производство будет в Украине. Мы готовим для этого несколько производственных площадок”, - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» к Евро-2012 намерена закупить 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов с тем, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч. Однако, поскольку такие подвижные составы пока не производятся, к осени «Укрзализныця» ожидает предложений относительно производства такого подвижного состава от ведущих производителей. Среди возможных производителей подобной техники называются немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai. Из украинских о намерениях такого производства объявили «Лугансктепловоз», Крюковский вагоностроительный завод.