«Укрзализныця» объявит конкурс на национального оператора

«Укрзализныця» планирует в декабре т.г. объявить конкурс на национального оператора по организации питания в поездах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы в декабре объявим конкурс на национального оператора по организации питания в поездах. Это нехорошо, если в одном регионе предоставляют один вид продукта, в другом – другой», - отметил он. По его словам, «Укрзализныця» провела не очень удачный эксперимент по предоставлению питания в поездах. «Мы отменили это сейчас, и будет предложена абсолютно цивилизованная схема работы. Во-первых, питание должно быть горячим, подача этого питания должна быть своевременной и аккуратной... Пункты предоставления питания должны быть 100% в санитарно-гигиеническом плане подконтрольны. Вот когда будет этот круг замкнут, вот такой проект будет принят», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, услуга по реализации продуктовых наборов (ланч-боксов) в виде эксперимента была внедрена с 5 апреля 2009 года в поезде №6/5 сообщением Киев—Москва формирования Юго-Западной железной дороги. Стоимость - 35 грн. для вагона купе или 45 грн. для вагона СВ. Позже было принято решение расширить на ряд поездов предоставление такой услуги. Услуга предоставляется только по желанию пассажира и только в купе и СВ.