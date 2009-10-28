СК «Омега» выплатила 304,76 тыс. грн. за вертолет

Страховая компания «Омега» выплатила 304,74 тыс. грн. перестраховочного возмещения за потерпевший крушение вертолет.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 18 июня 2009 года в турецкой провинции Айдын к западу от Антальи потерпел крушение вертолет пожарной службы с тремя членами экипажа и двумя пассажирами на борту. Пожарный вертолет в ходе тушения лесного пожара упал в водохранилище во время забора воды. Экипаж состоял из граждан Украины. В результате аварии погибли 2 человека.

В сообщении указывается, что возмещение выплачено украинской страховой компании (название не уточняется), которая перестраховывала в СК «Омега» принятые на себя риски.

Справка УНИАН. Страховая компания «Омега» (г. Киев) зарегистрирована 10 ноября 1994 г. в форме закрытого акционерного общества.

В первом полугодии 2009 года СК «Омега» собрала 84,6 млн. грн. страховых платежей, страховые выплаты составили 16,68 млн. грн.