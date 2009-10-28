КрАСЗ планирует собрать 1,8 тыс. автомобилей SsangYong

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в группу компаний "АИС", до июня 2010 года планирует собрать 1850 автомобилей SsangYong, которые должны были собираться на Ульяновском автомобильном заводе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

«Корейцы на сегодняшний день провалили контракт с «Северсталью», это Ульяновский автомобильный завод. Россияне не будут собирать 1850 автомобилей, и мы сейчас забираем эти комплекты», – сказал он.

По словам Н.ЧЕРНЫША, для выполнения этого заказа предприятие начнет сборку кузовов автомобилей SsangYong. При этом он отметил, что ранее завод производил только крупноузловую сборку машин из машинокомплектов.

Кроме этого контракта, предприятие получит 600 машинокомплектов автомобилей SsangYong. На предприятии производят такие марки автомобилей SsangYong, как SsangYong Аctyon, SsangYong Rekston и SsangYong Kyron.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод основан в 1995 году.

ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

На сегодняшний день ООО «КрАСЗ» ежегодно производит около 40 тыс. легковых и грузовых автомобилей, автобусов.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4% по сравнению с 2007 годом – до 27 474 штук.

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.