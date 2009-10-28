ЮЗЖД отмечает снижение непроизводственного травматизма

За 9 месяцев 2009 года вследствие несоблюдение правил безопасности на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) произошло 178 случаев непроизводственного травматизма, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Количество погибших снизилось на 42% - до 120 человек.

Как отмечают на железной дороге, чаще всего люди пренебрегают своими жизнями находясь на территории железной дороги в состоянии алкогольного опьянения, осуществляя посадку и высадку непосредственно на ходу поезда, переходя колеи в неустановленных местах: под вагонами и перед поездами.

Чтоб предупредить несчастные случаи, железнодорожники постоянно проводят профилактические мероприятия: встречи, лекции и беседы с взрослыми гражданами, студентами и школьниками, места работы и учебные заведения которых расположены вблизи железнодорожных путей. На вокзалах и станциях Юго-Западной железной дороги периодически по громкоговорящей связи объявляют правила личной безопасности, пассажиров информируют о прибытии и отправлении поездов, о проведении маневровых работ вблизи железнодорожных платформ.