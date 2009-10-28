К пригородным перевозкам нужно привлекать региональные власти и бизнес

В «Укрзализныце» считают, что к организации пригородных перевозок следует привлекать региональные власти и бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, это можно осуществлять уже в начале реформирования железных дорог.

«На приватизацию необходимо выставлять те сектора, которые требуют срочных инвестиций и которые находятся на грани убыточности. Потому что частный инвестор должен искать рычаги, чтобы та или иная отрасль стала интересной. Пригородный блок – один из первых секторов, который (в рамках реформирования железнодорожной отрасли – УНИАН) может быть отдан на разные формы управления. Второе – это ремонтные подразделения, рынок услуг по ремонту вагонов», – сказал М.КОСТЮК.

По его данным, «Укрзализныця» будет предлагать найти возможность рассматривать тариф на пригородные перевозки как отдельный от пассажирских перевозок тариф, привлекая к этому органы местного самоуправления.

«Органы местного самоуправления формируют запрос, тариф, механизм компенсации, а железная дорога обеспечивает перевозки. Думаю, это будет интересным для украинского бизнеса, потом что мы готовы, если на это будет воля правительства, буквально после старта реформ организовывать совместные предприятия с региональными органами власти и с региональным бизнесом, для того чтобы привлечь инвестиции, не претендуя здесь на монополию», – сказал гендиректор «Укрзализныци».

По его словам, при этом вся инфраструктура должна оставаться «исключительно монопольной и государственной». Это также касается и локомотивов. «Есть разный опыт по тяге, но все попытки сделать из этого коммерческий проект закончились неудачно. Не может быть машинист и локомотив частным – все управление движением должно быть исключительно системным, это не площадка для бизнеса», – отметил он.

В то же время позитивным для отрасли, по мнению М.КОСТЮКА, будет развитие конкуренции на рынке экспедиторских услуг, логистики, вагонного парка.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2009 года, в День железнодорожника, проект Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2009-2015 годы будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины.