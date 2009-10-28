ЮЖД назначила дополнительный поезд Харьков–Симферополь
18:22, 28 октября 2009Транспорт/Связь
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На эти выходные
Для улучшения обслуживания пассажиров Южная железная дорога (ЮЖД) назначила на эти выходные дополнительный поезд №529/534 сообщением Харьков–Симферополь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.
Согласно сообщению, поезд отправится из Харькова 30 октября в 22:09, а прибудет в Симферополь 31 октября в 06:48. Из Симферополя поезд отправится 31 октября в 21:11, а прибудет в Харьков 1 ноября в 07:23.
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