ЮЖД назначила дополнительный поезд Харьков–Симферополь

Для улучшения обслуживания пассажиров Южная железная дорога (ЮЖД) назначила на эти выходные дополнительный поезд №529/534 сообщением Харьков–Симферополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, поезд отправится из Харькова 30 октября в 22:09, а прибудет в Симферополь 31 октября в 06:48. Из Симферополя поезд отправится 31 октября в 21:11, а прибудет в Харьков 1 ноября в 07:23.