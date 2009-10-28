НКРС завтра примет решение о тендере по 3G

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) завтра, 29 октября, примет решение о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, сегодня состоялось расширенное заседание рабочей группы НКРС по вопросам лицензирования радиочастотного ресурса при участии членов НКРС, руководителей Государственной администрации связи, представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины и представителей операторов «Астелит», «Украинская мобильная связь», «Украинские радиосистемы», «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ITC.

Участники заседания обсудили проблемные вопросы проведения конверсии радиочастотного ресурса для сетей мобильной связи третьего поколения в связи с подписанием 20 октября т.г. Президентом Украины Указа № 834/2009 «Об остановке действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р».

Как отмечается в сообщении, завтра на заседании НКРС будет принято решение относительно последующего проведения тендеров на получение лицензий для мобильной связи третьего поколения с учетом предложений участников заседания.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Президент Украины своим указом №834/2009 «Об остановке действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р» остановил данное НКРС правительственное поручение о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины 16 октября 2009 года поручил НКРС провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах, и их перевод за указанные полосы радиочастот. Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

НКРС уже установила дату проведения первого тендера на диапазон радиочастот 25 МГц (торги с голоса) на конец ноября 2009 года. Начальная стоимость первой лицензии составляет 400 млн. грн. Еще предполагается выдать три лицензии (одна выдана ранее "Укртелекому"). Ранее заинтересованность в получении лицензий выразили компании УМС, «Киевстар», УРС, ТСУ и ITC. В начале октября т.г. НКРС также направила письма-приглашения ведущим международным операторам принять участие в тендере.