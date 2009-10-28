Луцкий горсовет выделил 1 млн. грн. на зарплату

Депутаты Луцкого городского совета после длительных дебатов приняли решение о выделении 1 млн. грн. на выплату заработной платы работникам Луцкого предприятия электротранспорта (ЛПЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, 500 тыс. грн. выделят из бюджета развития города как взнос в уставный фонд, еще 500 тыс. грн. - также из бюджета развития, но при условии начала осуществления перевозок пассажиров по всем маршрутам с 29 октября 2009 года.

Также в решении предусмотрено взять на контроль поступление субвенций за льготную перевозку пассажиров с целью недопущения промедления с прохождением этих средств по назначению, и утвердить экономически обоснованные тарифы на проезд в пассажирском транспорте Луцкого предприятия электротранспорта на очередном заседании исполнительного комитета, которое состоится завтра.

Как отметил городской председатель Луцка Богдан ШИБА, «каждый день простоя предприятия создает ему же еще больше проблем, поскольку нет поступлений от перевозок, а государственная субвенция за эти дни простоя не будет начисляться”. По приблизительным подсчетам, за 16 дней забастовки предприятие уже потеряло около 800 тыс. грн., а также значительные суммы государственной субвенции.

Теперь средств на погашение задолженности хотя бы за два месяца, как того требуют забастовщики, ни у предприятия, ни в городской казне нет. Кроме того, на предприятии работают автобусы, которые были взяты в лизинг, и если с 1 ноября они не выйдут на маршруты, банки согласно условиям лизинга, смогут начать процедуру «выемки» транспортных средств.

„Одна из проблем заключается в том, что луцкое депо – это предприятие, а большинство работников считают, что это бюджетное учреждение, и ждут денег из бюджета, а не делают ничего, чтобы заработать их больше”, - сказал Б.ШИБА.

Что же касается распределения субвенций, то, как проинформировал директор предприятия Константин ПАТРАКЕЕВ, в Луцке очень низкий коэффициент возмещения льготных перевозок. В прошлом году он составлял 1,54, в этом же году - 1,2.

Среди путей выхода из сложившейся ситуации К.ПАТРАКЕЕВ назвал установление рентабельных тарифов; оптимизацию штата предприятия; снижения ставки административного корпуса ЛПЭ; разработку программы бесперебойного функционирования предприятия электротранспорта. Что же касается количества троллейбусов в городе и технического персонала на предприятии, то, по словам К.ПАТРАКЕЕВА, оно оптимально. Например, в Луцке функционирует 47 троллейбусов, которые обслуживают 109 км маршрутов, тогда как, например, в Ривне курсируют 60 троллейбусов, которые обслуживают 60 км маршрутов.

Также К.ПАТРАКЕЕВ обратился к депутатам горсовета, чтобы те посодействовали в создании комиссии специалистов, которая предложила бы пути выхода предприятия из такой ситуации. „Никаких оптимистических прогнозов в сегодняшней ситуации не может быть”, - отметил он. Кроме того, он обратился к депутатам с призывом «не использовать обычных людей, работников предприятия, как пушечное мясо для политиков». “Потому что как только появляются забастовщики, сразу появляются флаги разных цветов тех или иных политических сил”, - заметил К.ПАТРАКЕЕВ.

В сессионном зале во время обсуждения этого решения присутствовали и представители стачкома предприятия. После того, как депутаты поддержали решение, мэр Луцка обратился к ним с просьбой приступить к работе завтра. Он отметил, что это решение не может быть ответом на все вопросы и решением всех проблем, поскольку город выполнил все обязательства относительно выплат перед предприятием. „Мы не можем больше, чем можем. Но прошу вас от имени всех депутатов, лучан приступить к работе... Городская власть всегда шла навстречу предприятию, и сегодня, как только будут дополнительные средства, мы в первую очередь направим их на выплату зарплаты. Нужно начинать работать, потому что скоро будет поздно...”, - резюмировал городской председатель.

Также он сообщил, что как только завтра на маршруты выйдут все троллейбусы и автобусы, в первой половине дня исполком примет решение о приведении тарифов к рентабельности и определится с графиком погашения задолженности по выплате зарплаты работникам предприятия.

Как сообщал УНИАН, 13 октября работники Луцкого предприятия электротранспорта начали бессрочную забастовку с требованием погасить задолженность по выплате зарплаты. С тех пор в Луцке не курсирует ни один троллейбус, и не выходят коммунальные маршрутки на маршруты №15, 15А и №9, 9А.