АМИ поставила НБУ 400 компьютеров

Компания "АМИ" поставила Национальному банку Украины компьютерную технику собственного производства на общую сумму 1,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, всего в Нацбанку поставлено 400 компьютеров, собранных на базе платформы Intel vPro.

Выбор этой платформы связан с повышенными требованиями к обеспечению безопасности, удаленному мониторингу и администрированию систем. Кроме того, корпусы поставленных ПК имеют специальную защиту от физического проникновения внутрь системного блока компьютера с функцией выявления службой ІТ или службой безопасности попыток нарушения целостности системы защиты и несанкционированного доступа внутрь системного блока.

На все поставленные компьютеры предоставлена расширенная гарантия - 4 года.

Компьютерная техника были поставлена в соответствии с ранее выигранным тендером на поставку ПК, объявленным НБУ в рамках закупок оборудования за государственные средства.

Как сообщили в компании, в 2006 году компания "АМИ" также выиграла тендер Национального Банка Украины, в рамках которого поставила банку 1207 компьютеров и 1280 мониторов.

Справка УНИАН. Компания «АМИ» является интегратором современной информационной и инженерной инфраструктуры на объектах любой сложности, работает в компьютерной рознице, развивая собственную торговую сеть «Клик».