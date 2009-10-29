Убытки ДЖД за 9 мес. составили почти 900 тыс.грн.

За январь-сентябрь 2009 года посторонними лицами осуществлено 475 попыток несанкционированного вмешательства в деятельность Донецкой железной дороги, материальные убытки, с учетом стоимости восстановительных работ, составили 889 тыс. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Как отмечается в сообщении, с целью предупреждения несанкционированных вмешательств ведется целенаправленная профилактическая работа. Так, за 9 месяцев текущего года для предупреждения разворовываний на Донецкой железной дороге осуществлено 3 326 проверок, в том числе работники службы военизированной охраны совместно с линейной милицией провели 683 рейда, отработали 66 станций и 37 перегонов. Предотвращено 282 кражи на сумму 221,2 тыс. грн. Задержано 333 расхитителя. Обнаружено и обезврежено 80 группировок. За 9 месяцев т.г. возбуждено 189 уголовных дел по ст. 277 «Порча путей сообщения и транспортных средств» и ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в ведомстве, такие вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта не только влекут задержку грузовых и пассажирских поездов, но и могут угрожать безопасности жизни и здоровья рабочих и пассажиров. Кроме этого, они приводят к значительным материальным затратам на восстановление, а также к снижению интенсивности движения поездов на соответствующих участках, и убыткам от просрочки доставки грузов.

В то же время, на ДЖД отмечают снижение числа случаев несанкционированного вмешательства по сравнению с январем-сентябрем 2008 года.