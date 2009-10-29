МАУ увеличит объемы чартерных перевозок на 12,5%

В наступившем зимнем сезоне 2009/2010 авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует увеличить объемы чартерных перевозок на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

В частности, МАУ предложит своим пассажирам широкую сеть чартерных рейсов из Киева в Египет (Хургада, Шарм-Аль-Шейх и Таба). Чартерные рейсы на регулярной основе в Хургаду и Шарм-Аль-Шейх будут также выполняться из Запорожья, Львова и Одессы.

Также МАУ предлагает новогодние чартерные рейсы в Австрию (Зальцбург), Финляндию (Рованиеми, Куусамо, Киттила, Каяни), Францию (Лион, Тулуза), Болгарию (Пловдив), Словакию (Попрад-Татры) и Швейцарию (Женева). Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников авиакомпания МАУ будет выполнять рейсы из Киева в Турцию (Анталия), Тунис (Джерба, Монастир), Кению (Момбаса) и на Мальдивские острова (Мале).

«Авиакомпания МАУ успешно выполняет задачу по развитию уже освоенных популярных туристических направлений и активно изучает возможности дальнейшего расширения географии чартерных рейсов… На чартерных рейсах МАУ пассажирам будут предложены два класса обслуживания: бизнес и эконом», - отметила директор МАУ по чартерным перевозкам Анна БОЙКО.

Согласно сообщению, на сегодня благодаря партнерству с ведущими украинскими туроператорами авиакомпания МАУ является лидером рынка чартерных авиаперевозок Украины.

Рейсы выполняются на современных среднемагистральных самолетах Боинг 737. В текущем году авиакомпания МАУ получила два абсолютно новых самолета Боинг 737-800 New Generation, изготовленных специально по заказу МАУ на заводе концерна «Боинг» в Сиэтле. Как отмечают в компании, более 40% пассажиров чартерных рейсов смогут совершить перелеты этими лайнерами, которые эксплуатируются МАУ в компоновке 186 кресел.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5% Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.