Lufthansa сократила в 3-м квартале прибыль на 21%
14:55, 29 октября 2009Транспорт/Связь
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Прогнозировалось больше
Операционная прибыль немецкой Lufthansa в третьем квартале 2009 года упала на 21 процент до 218 миллионов евро ($323,4 миллиона) против прогнозировавшихся 54 миллионов евро, сообщает Рейтер.
Компания считает, что начавшаяся стабилизация в секторе пока не может компенсировать эффект от падения цен.
Lufthansa, крупнейший европейский авиаперевозчик, в среду выразила опасения, что не сможет достичь намеченного ранее показателя операционной прибыли за 2009 год из-за низкого спроса и нового повышения цен на нефть.
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