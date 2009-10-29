Lufthansa сократила в 3-м квартале прибыль на 21%

14:55, 29 октября 2009
Транспорт/Связь
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Прогнозировалось больше

Операционная прибыль немецкой Lufthansa в третьем квартале 2009 года упала на 21 процент до 218 миллионов евро ($323,4 миллиона) против прогнозировавшихся 54 миллионов евро, сообщает Рейтер.

Компания считает, что начавшаяся стабилизация в секторе пока не может компенсировать эффект от падения цен.

Lufthansa, крупнейший европейский авиаперевозчик, в среду выразила опасения, что не сможет достичь намеченного ранее показателя операционной прибыли за 2009 год из-за низкого спроса и нового повышения цен на нефть.

 

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