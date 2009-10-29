Adobe со 2 ноября снизит стоимость украинских версий

Adobe Systems Inc. со 2 ноября снизит стоимость украинских версий своих программных продуктов на 70% на локальном рынке.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава представительства Adobe Systems в Украине Даниил КЛЮЧНИКОВ.

По его словам, Украина – единственная страна, где внедрен такой проект. Причиной этого шага стал кризис, который глубоко затронул Украину. «Украине – украинский софт по украинской цене. Речь идет только об украиноязычном софте, специально для Украины мы снижаем цены на 70%», - сказал Д.КЛЮЧНИКОВ.

Он сообщил, что инициатором проекта стала Ассоциация издателей и книгораспространителей Украины, которая обратилась к Adobe Systems с просьбой снизить цену для перехода на качественное программное обеспечение. «Большинство издательств работает с украинскими текстами. После длительных переговоров и размышлений руководство концерна пошло нам навстречу и предложило такой вариант проекта», - сказал президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН.

Как отметил Д.КЛЮЧНИКОВ, проект позволит бизнесу, Украине переходить на качественное и лицензионное программное обеспечение. По его данным, сегодня доля нелицензионных «пиратских» копий на программные продукты Adobe в Украине составляет 95%.

«Мы планируем проводить этот пилотный проект где-то до конца декабря, и несомненно, это не означает, что в конце декабря акция завершится. Будут подведены итоги, насколько это интересно государству. После 31 декабря проект будет продлен на неопределенный срок. Несомненно, этот проект связан с финансово-экономическим кризисом – кризис идет, и проект также идет. Конкретного срока окончания проекта нет», - отметил глава представительства Adobe.

Он уточнил, что украиноязычными являются ключевые продукты Adobe, интересные издателям, рекламистам, компьютерным дизайнерам и пр. «Основной целью проекта является поддержка предприятий, учреждений, организаций, а также творческих профессионалов в переходе на лицензионное программное обеспечение», - сказал Д.КЛЮЧНИКОВ.

Справка УНИАН. Компания Adobe - ведущий мировой разработчик продуктов для любого вида данных,

включая текстовую информацию, графические изображения, видео и web-контент. За более чем 25 лет существования Adobe в мире, компания представила программы PDF, продукты для людей творческих профессий, профильные решения для безопасного документооборота и многое другое.