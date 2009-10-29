В Британии опять бастует почта

Работники почты в Великобритании начали вторую волну забастовок, грозящую еще больше увеличить задержки в доставке писем и посылок.

Как сообщает ВВС, профсоюз работников связи объявил забастовку после того, как переговоры с администрацией государственной компании Royal Mail в очередной раз зашли в тупик.

Члены профсоюза уже второй раз за две недели прекращают работу в знак протеста против планов менеджмента по модернизации компании, предусматривающие сокращение штатов и изменения в системе оплаты труда.

Министр по вопросам бизнеса Питер Мандельсон назвал забастовку самоубийством для компании, которая каждый год теряет по 10% от объема доставляемой почты из-за конкуренции с частными почтовыми компаниями и распространения новых средств связи.

Еще до забастовки на складах Royal Mail накопилось около 2 миллионов необработанных почтовых отправлений.

В 4 часа утра (время по Гринвичу) остановили работу около 44 тысяч работников почты по всей стране.

Эти люди – водители и работники сортировочных пунктов – не будут работать сутки. В пятницу еще на сутки остановят работу около 400 человек, а в субботу будут бастовать 77 тысяч человек по всей стране.

Royal Mail наняла около 30 тысяч временных сотрудников, чтобы уменьшить ущерб от забастовки, и генеральный директор компании Марк Хигсон заявил Би-би-си, что почта надеется расчистить завалы необработанной корреспонденции в начале следующей недели.

Работники Royal Mail бастовали в прошлый четверг и пятницу и тогда же объявили о планах повторить эту акцию, если договориться с работодателем не удастся.

Накануне повторной забастовки были некоторые признаки того, что стороны найдут компромисс, но в итоге избежать стачки не удалось –Royal Mail и профсоюз договорились не разглашать, почему именно.

Генеральный секретарь профсоюза работников связи Билли Хейз пригрозил, что в будущем возможны новые забастовки, и продолжаться они будут дольше.

Профсоюз работников связи является крупным плательщиком взносов для правящей Лейбористской партии – с 2001 года она получила от него около 5 млн фунтов стерлингов (8,2 млн долларов), что ставит правительство в особенно неудобное положение.