"УЗ" представит Программу стратегии развития отрасли до 2020 г.

«Укрзализныця» представит Программу стратегии развития отрасли до 2020 года на заседании правительства 4 ноября, на котором планируется ее утверждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Конечно, стратегия будет учитывать программу реформирования железнодорожного транспорта. Задача стоит, чтобы стратегия получила однозначное утверждение правительства, она позволит динамично развивать отрасль. Надеемся, что стратегия будет дорожной картой отрасли до 2020 г., и смена стратегии будет требовать изменения позиции правительства», - отметил он.

Как отметил М.КОСТЮК, в частности, в стратегии определены основные направления развития грузовых перевозок Украины, определение транзитной политики, отношение Украины к интеграции с ЕС, сотрудничество с пространством «1520 мм» (широкий железнодорожный путь – УНИАН). Также в этом документе планируется рассмотреть стратегию развития пассажирских перевозок, вопрос построения транснационального пассажирского транспортного коридора Львов-Киев-Донецк-Симферополь, с ответвлением на Запорожье и Днепропетровск.

Кроме того, в документе будут определены основы организации дневного движения поездов, экономика этого вопросов и т.д. В программе предусматривается определение транспортных коридоров по назначению – транспортные коридоры приоритетно для грузового и приоритетно для пассажирского движения, для движения контейнерных и интермодальных поездов. «Это даст нам возможность поднять скорость пассажирских поездов до 160 км/ч. И, конечно, останутся направления смешанного движения», - отметил глава ведомства.

Он также сообщил, что электрификация остается одним из приоритетов развития, при этом учитывается вопрос альтернативных источников энергии, вопрос экологии – снижение выбросов и пр. Кроме того, приоритетным вопросом является улучшение пропускной способности на тех участках, где потенциально увеличиваются объемы грузовых перевозок.

Также в стратегии будут предложена программа ликвидации переездов, поэтапного строительства путепроводов, ограждения железнодорожной инфраструктуры в районах компактного проживания населения. Это будет долгосрочная программа, за счет инвестиционных и бюджетных средств. «Потому что, если говорить об ускоренном движении и скорости 160 км/ч, то мы должны понимать, что этот вопрос связан с следованием поездов через населенные пункты», - сказал М.КОСТЮК. По его словам, на главных колеях «Укрзализныци» находится около 5 тыс. переездов, которые при внедрении скоростного движения будут потенциальным барьерным местом, и на которых нужно будет работать над снижением скорости.

Отдельный раздел программы будет посвящен тяге – локомотивам, их модернизации и переходу к новых технологиям.

Отмечается также, что программа нацелена на изменение формата пригородных перевозок, при которых их заказчиком будут выступать местные власти, которые и будут формировать тариф и решать вопросы с компенсацией, а «Укрзализныця» будет только исполнителем перевозок.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября также планировалось рассмотреть программу реформирования железных дорог до 2015 г.