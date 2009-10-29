Железные дороги в 2009 г. недополучат около 14 млрд. грн.

Железные дороги Украины в связи с кризисной ситуацией в мировой экономике в 2009 году недополучат около 14 млрд. грн. доходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, в связи с падения объемов перевозок, сравнительно с прошлым годом, дороги недополучат около 7 млрд. грн. Из-за предоставления скидок к тарифам и на перевозку грузов предприятий горно-металлургического и химического комплексов — 0,4 млрд. грн. От убыточных пассажирских перевозок предприятие недополучит до 5 млрд. грн., от задолженности за перевозку угля — 0,6 млрд. грн. и др. По данным ведомства, кроме того, из-за роста курса доллара США ожидается увеличение расходов на обслуживание международных кредитных договоров на 1 млрд. грн.

По данным ведомства, тем не менее, железные дороги Украины ожидают получить 572,8 млн. грн. чистой прибыли по итогам 9 месяцев т.г., что больше плана на 54,2%.

Согласно сообщению, убыточными остаются перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. За 9 месяцев убытки составили 3,2 млрд. грн., в том числе, от пригородных перевозок — 1,7 млрд. грн. Одной из причин убыточности пассажирского сектора являются льготные перевозки, которые постоянно недофинансируются из бюджета. За 9 месяцев железными дорогами предоставлено услуг по перевозке пассажиров льготных категорий на 380,4 млн. грн., а компенсировано только 92,6 млн. грн.

В сообщении также отмечается, что в бюджет и государственные целевые фонды за 9 месяцев 2009 года железными дорогами оплачено около 8 млрд. грн., что на 5% больше, чем за соответствующий период в прошлом году, и на 19,4% больше плана. Из этой суммы в Государственный бюджет оплачено 3,5 млрд. грн., что на 19,6% больше, чем за 9 месяцев 2008-го года, и на 55,3% больше плана.

За три квартала текущего года железными дорогами Украины перевезено 282,2 млн. тонн грузов, что на 29,3% меньше соответствующего периода 2008 г., в том числе, транзитных грузов 33,3 млн. тонн (на 38,9% меньше показателей в прошлом году). Однако ведомство сообщает, что в ІІІ квартале наблюдаются позитивные тенденции к росту объемов грузовых перевозок. В частности, в августе перевезено на 4,9% грузов больше, чем в июле, а в сентябре — на 0,5% больше, чем в августе. Грузооборот при этом в августе увеличился на 3,1%, сравнительно с июлем, а в сентябре — на 2,2% сравнительно с августом. Объем транзитных перевозок увеличился только в сентябре на 11,8%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» рассчитывает завершить 2009 год с «небольшой прибылью». Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК. «Надеемся завершить год без убытков – на уровне прибыльности 2008 года», – сказал он. Напомним, «Укрзализныця» рассчитывает на рентабельность по итогам текущего года на уровне 0,64%.

В 2008 году чистая прибыль предприятия составила 186,5 млн. грн., выручка – 40,4 млрд. грн. Финплан "Укрзализныци" на 2009 год предполагает получение дохода в размере 38,3 млрд. грн. и чистой прибыли в размере 245 млн. грн.