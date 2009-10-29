Умер еще один моряк с "Атлантик Эланд"
16:30, 29 октября 2009Транспорт/Связь
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Ранее скончались двое, в т.ч. украинец
Еще один член экипажа судна "Атлантик Эланд", на котором ранее скончались двое моряков, умер в четверг в госпитале в ЮАР, где судно находится на стоянке в порту Ричардс-Бей.
Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-оператора судна.
"25 октября была засвидетельствована смерть двух членов экипажа - боцмана, гражданина РФ, и повара, гражданина Украины. 29 октября в госпитале скончался моторист, гражданин России", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, моряки отравились метиловым спиртом.
"Атлантик Эланд" ходит под флагом Мальты.
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