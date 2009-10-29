ЕБРР выделит кредит на реконструкцию причала порта Поти

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить кредит в размере ?8 млн корпорации "Морской порт Поти", сообщается на сайте банка.

Средства предназначены для финансирования первой фазы реконструкции Потийского морского порта и будут инвестированы в восстановление существующего причала N14, передает Infranews.

После реабилитации причал будет использоваться как контейнерный терминал. Кроме восстановительных работ планируется покупка необходимого оборудования.

Общая стоимость проекта составляет ?10,1 млн, из которых 8 млн предоставит ЕБРР, а остальные средства - частный инвестор, владелец Потийского порта компания Ras Al Khaimah Investment Authority (Объединенные Арабские Эмираты).

В настоящее время проект проходит обсуждение в ЕБРР и совет директоров банка планирует рассмотреть вопрос о выделении средств 15 декабря текущего года.