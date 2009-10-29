Пираты запретили владельцам “Арианы” общаться с экипажем

Директор греческой компании-оператора судна “Ариана” Спиридон МИНАС сообщил, что в последнее время руководство компании не может общаться с экипажем захваченного сомалийскими пиратами судна, «нам не позволено этого делать».

Об этом С.МИНАС заявил в интервью УНИАН.

На вопрос, когда он общался с членами экипажа, директор компании-оператора «Арианы» сказал: «У меня нет новостей для вас на этот момент… В последнее время мы не можем общаться с ними. Нам не позволено этого делать. Они (пираты - УНИАН) отключили все их телефоны. Мы делаем все возможное, чтобы освободить их».

По его словам, у моряков есть пища и вода: «Как я понял, у них есть вода, пища, топливо. Мы верим в это. Но сколько, я не могу сказать. Мы стараемся делать все возможное, чтобы моряки попали домой как можно быстрее. Когда мы говорили в последний раз, с их здоровьем было все в порядке».

По словам С.МИНАСА, он общался с пиратами сегодня.

Но он отказался рассказать о деталях переговоров: «Извините, но я не могу рассказать вам деталей переговоров. Пираты не любят говорить об этих вещах. Это проблемы крюинговых компаний. Я не могу называть деталей, номеров. Вы меня понимаете».

На вопрос «Вы готовы заплатить им?», С.МИНАС сказал: «Мы всегда готовы. Пираты полагают, что украинские моряки вернутся. Но я не знаю, когда. Это может быть сегодня вечером, завтра, может быть на следующей неделе. Я не знаю, когда. Мы готовы. Но неизвестно, когда будут готовы они».

На вопрос о том, в чем проблема переговоров, директор компании-оператора «Арианы» ответил, что пираты «сейчас не готовы. Может, у них есть другие дела. Я не знаю, чем они занимаются».

Как сообщал УНИАН, греческий сухогруз "Ариана" под флагом Мальты с 24 моряками-украинцами на борту был захвачен пиратами в ночь на 2 мая 2009 года во время транспортировки 35 тыс. тонн сои из Бразилии в Иран. Судовладелец не может договориться с пиратами, требующими за судно 3 млн. дол.

Родственники украинских моряков – членов экипажа судна “Ариана” призывают украинскую власть, судовладельца и мировую общественность ускорить освобождение судна и экипажа из плена сомалийских пиратов.

В частности, депутат Одесского горсовета Светлана ФАБРИКАНТ отметила, что родственники моряков обращались “во все инстанции”, однако за шесть месяцев не получили “никаких положительных результатов”.

По словам С.ФАБРИКАНТ, в СБУ родственникам ответили, что “штаб по спасению “Арианы” создан еще в мае и работа проводится”.

С.ФАБРИКАНТ отметила, что большую часть времени родственники молчали, т.к. боялись навредить своим близким.

“Самое главное, что на сегодня хотят услышать родственники моряков, - это их голоса. За шесть месяцев они не слышали родных голосов и не знают, в каком состоянии они находятся”, - сказала она.

Одна из участниц пресс-конференции Галина ФЮТ сообщила, что судовладелец готов заплатить выкуп за “Ариану”.