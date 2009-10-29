"Киевстар" за 9 месяцев снизил доход на 32,2%

Оператор мобильной связи "Киевстар" за три квартала т.г. снизил доход на 32,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 6,967 млрд. норвежских крон.

Об этом говорится в отчете основного акционера «Киевстара» норвежской компании Telenor, переданном агентству УНИАН.

Операционная прибыль компании за отчетный период снизилась на 40,1% - до 2,939 млрд. норвежских крон.

Показатель EBITDA компании «Киевстар» за указанный период снизился почти на 36% и составил 4,019 млрд. норвежских крон.

Капитальные инвестиции компании снизились на 34,2% - до 785 млн. норвежских крон.

Консолидированная выручка компании Telenor (с учетом показателя компании "Киевстар") за три квартала 2009 года уменьшилась на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составила 80,4 млрд. норвежских крон.

Справка УНИАН. «Киевстар» является лидером в рейтинге абонентской базы Украины – по итогам сентября т.г. компания нарастила базу до почти 22,3 млн. абонентов или 40,1% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

Telenor Group является международным провайдером телекоммуникационных и медиа услуг, а также услуг по передаче данных. Акции компании Telenor котируются на фондовой бирже Осло (TEL). Telenor Group – один из крупнейших зарубежных инвесторов в украинскую экономику. Основной инвестицией Telenor Group в Украине является ОАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», крупнейший и наиболее динамично развивающийся национальный оператор мобильной связи. Telenor владеет 56,5% акций «Киевстар». Остальной долей владеет российская «Альфа Групп».