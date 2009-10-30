Украина участует в программе правительственной безопасности Microsoft

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала договор об участии в Программе правительственной безопасности Microsoft, которая обеспечивает доступ к кодам Windows, Windows Server и к другому программному обеспечению корпорации Microsoft (США).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Программа правительственной безопасности предоставляет государственным органам доступ к информации, которая помогает оценить степень безопасности продуктов Microsoft. Возможность ознакомиться с архитектурой Windows позволяет компетентным правительственным структурам государств-участников программы создавать ИТ-инфраструктуру с высоким уровнем защиты.

В частности, участие в программе предоставляет ряд преимущества, среди которых: моментальный доступ к коду всех последних версий Windows, Windows Server и Windows Embedded CE, раскрытие технической информации для профессионального понимания архитектуры Windows, расширенные возможности для проведения аудитов информационной безопасности и конфиденциальности данных, а также для создания и поддержки безопасных систем и сетей, доступ к криптографическому коду и средствам разработки программного обеспечения (в соответствии с экспортными нормами США), обучение коду, общение и сотрудничество со специалистами Microsoft по информационной безопасности, возможность посетить центр разработки программного обеспечения Microsoft в Редмонде, США.

Срок действия программы составляет 3 года с возможностью продления.

«С подписанием этой программы Украина получает новые, гораздо большие возможности повышения уровня безопасности информационных систем органов государственной власти, и соответственно – улучшения эффективности её функционирования», – считает директор Физико-технического института НТУУ «Киевский политехнический институт», профессор Алексей НОВИКОВ.

Справка УНИАН. Программа правительственной безопасности (Government Security Program, GSP) Microsoft – составляющая часть деятельности корпорации, направленная на обеспечение соответствия продуктов специфическим требованиям государственных органов по информационной безопасности. Участниками Программы правительственной безопасности Microsoft уже стали более четырех десятков стран мира. Предпосылкой для присоединения к программе является соответствие законодательства страны международным стандартам защиты интеллектуальной собственности.

Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения и продвижение продуктов Microsoft, поддержка партнеров и заказчиков, а также локализация новейших технологий корпорации и реализация социальных проектов на территории Украины.