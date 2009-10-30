ЛЖД усилила противоэпидемические меры

Львовская железная дорога усилила противоэпидемические меры в связи со сложившейся ситуацией во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и не отменяла поездов.

Об этом УНИАН по телефону сообщила представитель пресс-службы ЛЖД Лилия КРИНИЦКАЯ.

По ее словам, со вчерашнего дня усилены противоэпидемические меры, меры по дезинфекции поездов, станций, мест наибольшего скопления людей. Кроме того, со вчерашнего дня «группа риска» - проводники, кассиры, работники железной дороги, наиболее часто контактирующие с людьми, работают в масках.

По данным Л.КРИНИЦКОЙ, ЛЖД начала готовиться к такой ситуации заблаговременно. В частности, проводилась и проводится вакцинация работников ЛЖД. При этом кассиры и проводники получили вакцину еще в начале октября.

В случае, если в поезде будет обнаружен больной с подозрением на вирусное заболевание, работники дороги сообщат на первую ближайшую станцию, где есть медработники. «Наши врачи, больницы подготовлены», - отметила она.

При этом она опровергла появляющиеся сообщения относительно того, что поезда не останавливаются во Львове, Тернополе, отметив, что такие сообщения могут быть вызваны паническими настроениями. «Все останавливается, движение осуществляется по графику», - отметила представитель пресс-службы ЛЖД. По ее словам, железная дорога является стратегическим объектом, и не отменяла поездов и остановок.

В то же время, руководство ЛЖД приняло решение об ограничении проведения массовых мероприятий. В частности, в канун Дня железнодорожника, 4 ноября, изучается вопрос относительно формата и целесообразности проведения празднования.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ 30 октября заявил о том, что в Украине началась эпидемия высокопатогенного гриппа A/H1N1.

В Министерстве здравоохранения Украины создан оперативный штаб по предупреждению распространения в Украине вирусного заболевания.