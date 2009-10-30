"АвтоВАЗ" спасается от банкротства

"АвтоВАЗ" намерен выпускать продукцию повышенного качества, поэтому тем, кто и дальше хочет сотрудничать с автозаводом, придется создавать СП с мировыми производителями автокомпонентов, сообщает Дело.

ОАО "АвтоВАЗ" намерено закупать запчасти для сборки автомобилей на базе Renault только у поставщиков, имеющих СП с иностранным производителем, сообщили "Интерфаксу" несколько поставщиков предприятия.

По их словам, вице-президент по закупкам "АвтоВАЗа" Дамир Кашапов оповестил на этой неделе в устной форме поставщиков предприятия о том, что те, кто намерен участвовать в поставках комплектующих для сборки автомобилей на базе Renault, должны будут иметь или создать совместные предприятия с мировыми производителями автокомпонентов.

По словам одного из собеседников агентства, компания не предоставляла разработанного регламента с новыми условиями работы предприятия с поставщиками, однако сообщала о планах задействовать поставщиков Renault-Nissan в производстве деталей для автомобилей на базе RF-90 (являются аналогами Renault Logan Van и Renault Logan PickUP), производство которых начнется, предположительно, в 2012 году.

Другой собеседник отмечает, что бизнес-план по предполагаемым объемам закупок и перечня комплектующих для новых автомобилей АвтоВАЗ также пока не предоставил, что осложняет привлечение иностранных производителей в создание СП. Также он отметил, что на текущий момент ему не известно о фактах заключения АвтоВАЗом договоров о поставках комплектующих на будущий год.

В пресс-центре "АвтоВАЗа" сообщили о том, что "создание совместных предприятий с иностранными партнерами помогло бы отечественным производителям повысить качество за счет внедрения новых технологий и снизить цены".

"Предприятие планирует продолжить работу с большинством партнеров-поставщиков, но требует от поставщиков в ближайшее время повысить уровень качества автокомпонентов. Дальнейшее укрепление базы - создание совместных предприятий с крупнейшими мировыми производителями автокомпонентов, это одно из основных направлений развития системы закупок", - продолжил представитель "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" заинтересован в создании поставщиками собственной мощной и гибкой производственной и технологической базы, которая позволит комплектаторам самостоятельно и на высоком техническом уровне разрабатывать автокомпоненты для автомобилей Lada"- сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что с теми производителями комплектующих изделий, которые выполняют все эти требования, "АвтоВАЗ" будет заключать долгосрочные соглашения с гарантией участия таких поставщиков в инвестиционных проектах по освоению автокомпонентов для новых моделей автомобилей.

Также представитель "АвтоВАЗа" сообщил, что "в числе приоритетных направлений стратегии развития системы закупок автокомпонентов "АвтоВАЗ" выделяет создание линейки системных поставщиков первого уровня", и переход на модульную сборку. Среди прочего он упомянул оптимизацию количества альтернативных поставщиков по схеме "минимум два поставщика и, при необходимости, третий для замены одного из них", а также прекращение "работ с ненадежными поставщиками, уход от посредников".

В 2008 году прежний президент волжского автозавода Борис Алешин уже говорил о необходимости перехода работы с "не просто поставщиками, как делаем это на старых моделях, а с теми, кто сами являются интеграторами поставок", тогда же компания намеревалась сократить количество поставщиков с 200 до 30-40 интегрированных предприятий.

В начале лета текущего года "АвтоВАЗ" намеревался снизить стоимость поставок комплектующих для своих автомобилей минимум на 10%, для чего провел на предприятиях-поставщиках проверку и оценку соответствия качества предлагаемой ими продукции к запрашиваемой за нее стоимости. Однако об итогах проверки предприятие не сообщало. Оба собеседника из компаний-производителей автокомпонентов рассказали, что проверки на их предприятиях проводились, однако с итогами ревизии их не ознакомили.

На сегодняшний день "АвтоВАЗ" имеет порядка 1 тыс поставщиков и субпоставщиков.