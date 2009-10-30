Чистая прибыль Telenor в 3 кв. выросла до 610 млн.долл.

Норвегия. Чистая прибыль Telenor ASA выросла до 3,5 млрд. крон ($610 млн.) в третьем квартале с 3 млрд. крон годом ранее. Компания получила выручку в 24,3 млрд. крон в период с июля по сентябрь 2009 г. - чуть больше, чем 23,4 млрд. крон за тот же период 2008 г.

Основной доход компания получает за счет владения провайдерами мобильной связи в странах Восточной Европы и Азии. Как видно, доходы от этой собственности хорошие.