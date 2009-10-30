ЧСЗ построил баржу для британской Bue Marine

Сегодня государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» (ГАХК «ЧСЗ») произвела спуск на воду несамоходной баржи проекта В616, построенной по заказу компании Bue Marine (Великобритания).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг», в который входит завод.

В сообщении отмечается, что закладка баржи состоялась 24 июля 2009 года.

Судно предназначено для перевозки в специально оборудованных трюмах бурового шлама, который образуется при бурении нефтяных скважин.

Длина баржи – 71,9 м, ширина – 14,5 м, осадка – 2,5 м, дедвейт – 1200 тонн. Эксплуатация баржи предполагается в Каспийском море при разработке Кашаганского нефтяного месторождения (Казахстан) в составе многочисленного флота судов, обслуживающих это месторождение.

Проект судна разработал проектно-конструкторский центр ГАХК «ЧСЗ» в соответствии с правилами Американского бюро судоходства и всеми международными правилами, применимыми к судам данного типа. Особенностями конструкции баржи являются механизированное люковое закрытие типа Mac Gregor, а также свайно-стопорящее устройство, предназначенное для фиксации судна на мелководье. Оба устройства оборудованы гидроприводом.

Баржа имеет усиленный ледовый класс. Передача груза на берег осуществляется по трубам при помощи воздуха высокого давления. Все технические решения в проекте баржи подчинены прежде всего защите экологии Каспийского моря.