Эксперт: борьба за лицензию на 3G будет жесткой

Борьба за вторую лицензию на связь 3G в Украине (первая лицензия была предоставлена "Укртелекому" без тендера) будет жесткой.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Александр КАВА.

Он отметил, что из четырех крупнейших операторов GSM только УРС, работающая под брендом “Билайн”, не участвует в тендере. Как полагает А.КАВА, УРС решила не участвовать в конкурсе по той причине, что ее будущее остается неясным после создания VimpleCom Ltd. в результате слияния ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» и ОАО «Вымпелком». Он не исключает продажу мобильного бизнеса УРС.

Аналитик считает, что самой заинтересованной стороной является “Астелит”, так как эта компания может использовать лицензию на связь 3G как шанс увеличить свою долю на рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи завершила прием заявок на участие в тендере на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G). Среди претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, – “Киевстар”, УМС и “Астелит”.