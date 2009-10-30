НКРС приняла временный порядок подачи кодов мобильных

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла временный регламент обмена зарегистрированными у операторов кодов IMEI мобильных телефонов и обобщенной базой Государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, временным регламентом рекомендуется передача перечней зарегистрированных на конец месяца мобильными операторами IMEI-кодов до 10 числа следующего месяца, до 20-го числа – зарегистрированных на 10-е число текущего месяца и до 30-го числа – зарегистрированных на 20-е число текущего месяца.

УГЦР, в результате обработки полученных данных о кодах от операторов, а также от МВД, формирует "белый", "серый" и "черный" списки и с учетом этого передает операторам такие данные 15 ноября т.г., а в дальнейшем 5-го, 15-го и 25-го числа каждого месяца.

До 15 ноября 2009 года операторы используют предоставленный ранее УГЦР перечень кодов ІМЕІ терминалов, внесенных в "белый" список, для осуществления подключения терминалов абонентов к своей сети и предоставления услуг.

Справка УНИАН. Согласно решениям НКРС от 05.02.2009 № 1338 „Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств” и № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет УГЦР в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: "белый" список, "черный" список и "серый" список. В "белый" список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до 1 сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В "черный" список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в "белый" список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В "серый" список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в "белом", ни в "черном" списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в "белый" или "черный" список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.