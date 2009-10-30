Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила проект Положения о контроле качества телекоммуникационных услуг в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, целью этого регуляторного акта является совершенствование нормативно-правовой базы в сфере телекоммуникаций относительно определения единого подхода к контролю качества телекоммуникационных услуг на телекоммуникационных сетях общего пользования Украины, а также обеспечение защиты прав потребителей.

Проект Положения определяет для операторов и провайдеров порядок подачи в НКРС отчетов о качестве телекоммуникационных услуг, а также порядок и условия обнародования НКРС информации об уровне качества услуг, которые предоставляются потребителям, организации контроля качества и др.

Документ будет направлен на согласование в Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, в Министерство транспорта и связи и в Министерство экономики.