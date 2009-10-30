Укрзализныця борется с гриппом

"Укзализныця" усилила противоэпидемиологические мероприятия в связи с ухудшением эпидситуации в Украине (распространение острых респираторных вирусных инфекций, в частности гриппа А(Н1N1)).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, подчеркивает пресс-служба, все поезда курсируют согласно действующим графикам с сохранением всех остановок.

Для предупреждения распространения инфекции на железной дороге проведены инструктажи с работниками, проводится обязательная дезинфекция всех поверхностей.

Пассажирам предоставляется информация в поездах и на вокзалах. В поездах есть памятки с разъяснениями правил поведения больного и окружающих, срочно проверяются фильтры в системах кондиционирования воздуха, усилен режим влажной уборки. Работники железных дорог, непосредственно контактирующие с людьми, работают в масках.

Если пассажир заболел в дороге, он может обратиться за медицинской помощью к проводнику или начальнику поезда, сообщает пресс-служба. После оказания первой помощи поездная бригада передаст информацию на ближайшую станцию, где есть медпункт, при необходимости и по желанию пассажира возможна госпитализация.

Дежурные санитарно-контрольных, в том числе пограничных, пунктов опрашивают начальников всех поездов, пересекающих границу Украины, о наличии больных пассажиров, в частности с симптомами гриппа А(H1N1).

Объявлена готовность всех медицинских пунктов к своевременному выявлению больных ОРВИ, в медицинских учреждениях отведены специальные палаты. Создан достаточный запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, антивирусных препаратов, вакцин, диагностических и расходных материалов для проведения вирусологических исследований.

На железной дороге действует оперативный штаб для координации противоэпидемических мероприятий и оперативного реагирования в случаях осложнения эпидситуации.

Железнодорожники призывают по возможности не посещать места массового пребывания людей и воздержаться от поездок.