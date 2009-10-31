Самолет Lufthansa внепланово сел в Хабаровске

В ночь на субботу, 31 октября, в Хабаровске из-за пьяного пассажира на борту совершил внеплановую посадку пассажирский самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщает РИА Новости.

Лайнер А340, на борту которого находились 304 пассажира, совершал рейс из Мюнхена в Токио. По данным источника агентства в Росаэронавигации, в 03:22 по московскому времени самолет внепланово сел в аэропорту Хабаровска из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Чуть больше чем через час, в 04:40, самолет отправился дальше в Токио.

Отмечается, что в столицу Японии полетели все пассажиры, включая и того, из-за которого произошла незапланированная остановка.