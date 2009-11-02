Японская "Бриджстоун" прекращает поставки покрышек для "Формулы-1"

Японская корпорация "Бриджстоун", крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек, больше не будет предоставлять их знаменитым гонкам "Формула-1", поскольку намерена сократить издержки и направить ресурсы на другие проекты, в частности, в области экологии. Отношения с этим чемпионатом прекращаются после завершения сезона 2010 года, говорится в распространенном сегодня в Токио заявлении компании, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Бриджстоун", основанная дедом нынешнего японского премьер-министра Юкио Хатоямы, начала поставлять покрышки "Формуле-1" в 1997 году. В 2008 году она получила на это монопольное право. Корпорация ежегодно расходовала на поставки покрышек десятки миллионов долларов, и взамен широко использовала гонки для рекламы своей продукции.