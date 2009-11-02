Panasonic Corp. 3 кв. завершил с прибылью 539 млн. долл.

Япония. Операционная прибыль компании Panasonic Corp, за прошлый квартал составила 49,1 млрд. японских иен ($539 млн.). За июль-сентябрь прошлого года этот показатель составил 118,6 млрд. иен. В данной информации важет как таковой факт получения прибыли компанией. В условиях кризиса спрос на высокотехнологическую технику существенно упал и поэтому данный показатель для Panasonic – уже успех.