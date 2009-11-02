В Конго арестовывают украинских моряков

Власти Демократической республики Конго арестовали троих членов экипажа с задержанного ими теплохода Island of Luck и грозят арестовать еще нескольких моряков, сообщил РИА Новости в понедельник в Афинах представитель компании-оператора Victoria Oceanway Ltd.

"Судно уже практически две недели задержано. Сейчас ведется следствие властями ДРК, капитан и два члена экипажа находятся в тюрьме. Им инкриминируется то, что вроде бы они нашли на борту "зайцев", выбросили за борт четырех человек, потом трое выплыли, а один то ли утонул, то ли его убили", - сказал собеседник агентства.

"Была первая группа, которую забрали для допроса, причем нам письменно подтвердили, что их вернут, и в нее входили капитан и два члена экипажа, которые в настоящий момент находятся в тюрьме. Россиян среди них нет. Еще трех членов экипажа вернули на борт, но поставили ультиматум, что возьмут следующую группу из шести человек на допрос. В этом им было отказано", - добавил представитель компании.

По его словам, после этого власти страны дали понять команде, что в понедельник, 2 ноября, будет решение суда, и нескольких членов экипажа заберут с судна в принудительном порядке. "Они планировали забрать старшего помощника (россиянина), второго помощника, гражданина Украины, а также сварщика из Ганы и матроса из Украины", - сказал представитель компании-оператора.

По информации, полученной от местного адвоката, допрос членов экипажа проходил с нарушениями. "По информации адвоката, их могли задержать на 48 часов, а продержали гораздо дольше. Получилось так, что капитана посадили в тюрьму в тот же день, двух человек посадили через пару дней, а трех держали в какой-то непонятной гостинице и не вывозили на судно под предлогом того, что им нужна охрана, и местное население настроено враждебно", - сказал представитель Victoria Oceanway.

Он сообщил также, что об инциденте проинформированы дипломаты России и Украины. "Российское и украинское консульства поставлены в известность. И на Украине, и здесь (в Афинах), и в Киншасе. Посол Украины, скорее всего, вылетит из Габона завтра в Киншасу. А от российского консульства единственное, что мы выяснили, - это что они связались с капитаном порта, который сказал, что у него нет информации о задержании судна", - сообщил собеседник агентства. Между тем, по его словам, необходимо участие в процессе дипломатов стран, граждане которых находятся на судне.

Как ранее сообщил корреспонденту РИА Новости во Владивостоке президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский, теплоход плавает под флагом Панамы, в составе экипажа, кроме 15 украинцев и четверых россиян, есть по одному человеку из Индии и Ганы и двое из Мьянмы.