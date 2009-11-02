Убытки Alcatel-Lucent SA в 3 кв. достигли 269 млн.долл.

Франция. По итогам третьего квартала 2009 года убытки Alcatel-Lucent SA (крупнейший во Франции производитель телекоммуникационного оборудования) достигли 182 млн. евро ($269 млн.), что гораздо хуже показателя за аналогичный период прошлого года (40 млн. евро).

От кризиса очень сильно пострадали высокотехнологические компании. Их продукция оказалась менее востребована на рынке в период рецессии.