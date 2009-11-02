Убытки Alcatel-Lucent SA в 3 кв. достигли 269 млн.долл.

11:23, 02 ноября 2009
Транспорт/Связь
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Франция. По итогам третьего квартала 2009 года убытки Alcatel-Lucent SA  (крупнейший во Франции производитель телекоммуникационного оборудования)  достигли 182 млн. евро ($269 млн.), что гораздо хуже показателя за аналогичный период прошлого года (40 млн. евро). 

От кризиса очень сильно пострадали высокотехнологические компании. Их продукция оказалась менее  востребована на рынке в период рецессии.

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