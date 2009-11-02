Минтранс внедрил мониторинг противовирусных мероприятий

Министерство транспорта и связи Украины внедрило постоянный мониторинг ситуации относительно четкого выполнения запланированных противоэпидемических мероприятий на транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Каждый руководитель отрасли на своем уровне должен не только организовать работу, но и лично убедиться в том, насколько эффективно и согласованно действуют подчиненные ему подразделения», – отметил первый заместитель министра, исполняющий обязанности министра транспорта, Василий ШЕВЧЕНКО во время посещения 31 октября основных транспортных узлов столицы.

Согласно сообщению, 31 октября специально созданная мониторинговая группа транспортного ведомства под руководством первого замминистра изучала, как внедряются противоэпидемические мероприятия на Киевском железнодорожном вокзале, Центральном автовокзале столицы и в Международном аэропорту «Борисполь».

Работники служб вокзалов и аэропорта, которые контактируют с пассажирами или багажом, обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты (марлевые повязки, резиновые перчатки), которые они обязаны носить. На вокзалах и в аэропорту установлены графики влажной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих моющих средств. Организована звуковая и визуальная информация для населения об опасности заболевания вирусом гриппа и о необходимости использовать средства личной защиты. Соответствующие службы постоянно проводят инструктаж работников государственных предприятий относительно способов распространения вируса и дают рекомендации, как предотвратить заражение.

Также В.ШЕВЧЕНКО провел совещание с руководителями транспортных подотраслей и дал четкие указания по обеспечению всех противоэпидемических мероприятий. «Наша главная задача в этот ответственный момент – консолидировано и эффективно обеспечить выполнение всех мероприятий, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для этого мы должны задействовать все силы и внутренние резервы, которые имеются в нашем распоряжении», – подчеркнул он.